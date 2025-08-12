نتنياهو: مستعدون دائما لاحتمال هجوم إيراني

وكالات

أكدت قناة "آي 24 نيوز" العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن إسرائيل مستعدة دائما لاحتمال هجوم إيراني.

وقال نتنياهو، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة أعادت المشروع النووي الإيراني سنوات كثيرة للوراء، مؤكدا أن حكومته كانت تعلم مسبقا أن اليورانيوم لن يتضرر.

وأشار نتنياهو، إلى أن الإيرانيين ما عادوا قادرين على تنفيذ مخططاتهم بعد الضربات الإسرائيلية عليهم، موضحا أن الكمية المتبقية لديهم من اليورانيوم المخصب غير كافية لإنتاج قنابل نووية.

ووجّه نتنياهو رسالة موجهة الشعب الإيراني، قائلا: "إذا ما أردتم إيران حرة فالآن هو الوقت المناسب للقتال من أجل الحرية".

ولفت نتنياهو، إلى أن كل شيء ينهار في إيران وهناك أزمة في توفير المياه، مضيفا "خبراؤنا في المياه سيساعدونكم في توفير وتكرير المياه حين تحصلون على الحرية".

وأكد نتنياهو في رسالته إلى الإيرانيين، على أنه يجب أن "تخاطروا من أجل مستقبلكم وحريتكم اخرجوا للشوارع وتظاهروا ضد الاضطهاد".