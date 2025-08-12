الأمم المتحدة: نصف الأطفال دون الخامسة باليمن يعانون سوء التغذية الحاد

وكالات

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندنبرج، الثلاثاء، إنه لا بد من التزام الأطراف المتنازعة في اليمن بالقرارات الدولية التي تمنع توريد الأسلحة.

وأكد جروندنبرج، أن الأزمة في اليمن سياسية وحلها يجب أن يكون سياسيا، مشيرا إلى أن اليمن من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح جروندنبرج، أن نصف الأطفال دون الخامسة في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، لافتا إلى أن غالبية الوفيات بين الأطفال في اليمن تكون بسبب الجوع لا بسبب الحرب.

وأشار رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن الصندوق الإنساني لليمن سيخصص 20 مليون دولار للتعامل مع سوء التغذية في اليمن.