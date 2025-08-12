بعد تهديده.. هل يستطيع ترامب فرض سيطرته على واشنطن؟

القاهرة- مصراوي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بوضع العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية الكاملة للحد من الجريمة، حتى مع تأكيد مسؤولي المدينة أن معدلات الجريمة في تراجع بالفعل.

ورغم أن ترامب يملك بعض الصلاحيات على قوة شرطة العاصمة وقوات الحرس الوطني، فإن سيطرة فيدرالية كاملة على المدينة قد تُعرقل على الأرجح في المحاكم، باعتبار أن الدستور الأمريكي، الذي تم التصديق عليه عام 1787، ينص على إنشاء منطقة العاصمة الفيدرالية لتكون مقرًا دائمًا للحكومة.

وأوضح الدستور أن الكونجرس لديه سلطة تشريعية كاملة على المنطقة، لكن الكونجرس فوّض تاريخيًا بعض أعمال الإدارة اليومية للهيئات المحلية.

كيف تُدار واشنطن العاصمة؟

أقر الكونجرس عام 1973 قانونًا فيدراليًا يُعرف باسم "قانون الحكم الذاتي" (Home Rule Act)، والذي سمح لسكان المدينة بانتخاب عمدة ومجلس لهم بعض الاستقلالية في سن القوانين المحلية.

ومع ذلك، لا يزال الكونجرس يحتفظ بسلطة الإشراف على ميزانية واشنطن، ويمكنه إلغاء التشريعات المحلية. آخر مرة قام الكونجرس بذلك كانت في عام 2023، عندما صوت لإلغاء تغييرات على قوانين واشنطن كانت تقلل العقوبات على بعض الجرائم.

من يسيطر على واشنطن؟

تتمتع العمدة الديمقراطية لواشنطن، موريل باوزر، بالسلطة على إدارة شرطة العاصمة (MPD). لكن قانون الحكم الذاتي يسمح للرئيس بالسيطرة على شرطة العاصمة "لأغراض فيدرالية" خلال حالات الطوارئ إذا "توفرت ظروف خاصة ذات طبيعة طارئة".

تكون سيطرة الرئيس محدودة بـ 30 يومًا فقط، ما لم يصوّت الكونجرس على تمديدها عبر قرار مشترك. واستند ترامب إلى هذا الجزء من قانون الحكم الذاتي يوم الإثنين، قائلًا في أمر تنفيذي إن هناك "حالة طوارئ جنائية" في المدينة تتطلب إدارة فيدرالية لقسم الشرطة.

وقد رفضت باوزر ادعاءات ترامب بوجود عنف غير منضبط، مؤكدة أن المدينة "لا تشهد ارتفاعًا في معدلات الجريمة"، مشيرة إلى أن الجريمة العنيفة سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود العام الماضي.

ارتفعت الجريمة العنيفة، بما في ذلك جرائم القتل، في عام 2023، مما جعل واشنطن واحدة من أكثر المدن فتكًا في البلاد، وفقًا لبيانات شرطة المدينة. لكن الجريمة العنيفة انخفضت بنسبة 35% في عام 2024، وفقًا للبيانات الفيدرالية، وتراجعت بنسبة إضافية بلغت 26% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.

كما أن لترامب سلطة واسعة على قوات الحرس الوطني للعاصمة، البالغ عددها 2,700 جندي احتياط في سلاح الجو، حيث يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس، على عكس نظرائهم في الولايات والبلدان الأخرى.

وقال ترامب يوم الإثنين إنه ينشر 800 جندي من الحرس الوطني في واشنطن.

ووفقا لرويترز، فإنه لكي يفرض ترامب السيطرة الفيدرالية الكاملة على واشنطن، سيحتاج الكونجرس إلى إلغاء قانون الحكم الذاتي. و سيتطلب ذلك 60 صوتًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يملك حزب ترامب الجمهوري أغلبية 53-47. وقد دعم الديمقراطيون تاريخيًا الحكم الذاتي لواشنطن، ومن غير المتوقع أن ينحازوا إلى رؤية ترامب.

لكن هناك طرقًا يمكن لترامب من خلالها تعزيز نفوذه على العاصمة دون السيطرة الكاملة عليها.

ففي الأشهر الأخيرة، وجّه ترامب وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، لزيادة الوجود الشرطي في واشنطن.

ويمتلك ترامب سلطة واسعة لإعادة توزيع عناصر الـFBI، وقد تم تكليف عملاء المكتب في أنحاء البلاد بمهام مؤقتة للمساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة.

كما وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في مارس لجعل واشنطن "آمنة وجميلة"، وأنشأ فريق عمل لزيادة الوجود الشرطي في الأماكن العامة، وتعظيم إنفاذ قوانين الهجرة، وتسريع منح تراخيص حمل السلاح المخفي.

هل يمكن لترامب إخلاء المشردين من العاصمة؟

قال ترامب إن المشردين يجب أن يغادروا واشنطن، دون أن يقدّم تفاصيل عن خطة لتنفيذ ذلك.

وأضاف على منصة "تروث سوشال": "سأجعل عاصمتنا أكثر أمانًا وجمالًا مما كانت عليه من قبل. يجب على المشردين المغادرة فورًا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، لكن بعيدًا جدًا عن العاصمة."

يمتلك الحكومة الفيدرالية أراضي متنزهات كثيرة في واشنطن، لذا فإن إدارة ترامب لديها السلطة القانونية لإزالة مخيمات المشردين في تلك المناطق، كما فعل الرئيس جو بايدن خلال فترة حكمه. لكن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع إجبار الناس على مغادرة المدينة لمجرد أنهم بلا مأوى، بحسب ما قاله خبراء قانونيون لرويترز.