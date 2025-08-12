إعلان

القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع المُسيرات الأوكرانية

01:14 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

القوات الروسية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف القوات التابعة لها، المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت المُسيرة الأوكرانية وتخزينها، ومراكز تدريب قوات نظام كييف.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان الوزارة اليومي: "استهدفت الطائرات الحربية والمُسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وورش إنتاج الطائرات بدون طيار بعيدة المدى ومواقع تخزينها، ومستودعات ذخيرة، ومركز تدريب لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي ست قنابل جوية موجهة و179 طائرة دون طيار".

وزارة الدفاع الروسية المُسيرات الأوكرانية مراكز تصنيع القوات الروسية
