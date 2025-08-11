إعلان

النرويج توقف استثماراتها في إسرائيل وتبيع حصصها في 11 شركة بسبب حرب غزة

06:19 م الإثنين 11 أغسطس 2025

النرويج

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة تأتي على خلفية الحرب في غزة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الصندوق قرر وقف استثماراته في إسرائيل، بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي السياق ذاته توقع وزير مالية النرويج ينس ستولتنبرغ اتخاذ الصندوق إجراءات إضافية لاحقاً بشأن الاستثمارات النرويجية في تل أبيب، مؤكداً ضرورة عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب على غزة.

النرويج إسرائيل الاستثمارات غزة
