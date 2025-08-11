وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة تأتي على خلفية الحرب في غزة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الصندوق قرر وقف استثماراته في إسرائيل، بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي السياق ذاته توقع وزير مالية النرويج ينس ستولتنبرغ اتخاذ الصندوق إجراءات إضافية لاحقاً بشأن الاستثمارات النرويجية في تل أبيب، مؤكداً ضرورة عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب على غزة.