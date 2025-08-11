الشهيد عودة الهذالين يوثق لحظة استشهاده برصاص مستوطن إسرائيلي
وكالات
نشرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، فيديو صَوّره عودة الهذالين، الفلسطيني المشارك في إنتاج فيلم وثائقي فاز بـ"أوسكار 2025″، يوثق فيه لحظة استشهاده على يد مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.
وأظهر المقطع المصور، الذي حصلت عليه "بتسيلم"، وصوّره الهذالين بنفسه، المستوطن ينون ليفي وهو يطلق النار عليه، لينقطع الفيديو على الفور مع سقوط الهذالين المصاب أرضًا.
والخميس، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن جثمان الهذالين (31 عامًا) بعد أن كان يرفض تسليم جثمانه إلى عائلته.
In video footage obtained by B’Tselem, filmed by al-Hathaleen himself, Levi is seen shooting at him. The footage is immediately cut off as the injured al-Hathaleen collapsed.— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) August 10, 2025
Awdah al-Hathaleen, a human rights activist and resident of the village of Umm al-Kheir in the South… pic.twitter.com/uzyArwY02a
