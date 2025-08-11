الشهيد عودة الهذالين يوثق لحظة استشهاده برصاص مستوطن إسرائيلي

وكالات

نشرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، فيديو صَوّره عودة الهذالين، الفلسطيني المشارك في إنتاج فيلم وثائقي فاز بـ"أوسكار 2025″، يوثق فيه لحظة استشهاده على يد مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.



وأظهر المقطع المصور، الذي حصلت عليه "بتسيلم"، وصوّره الهذالين بنفسه، المستوطن ينون ليفي وهو يطلق النار عليه، لينقطع الفيديو على الفور مع سقوط الهذالين المصاب أرضًا.



والخميس، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن جثمان الهذالين (31 عامًا) بعد أن كان يرفض تسليم جثمانه إلى عائلته.