بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة منطقة سندرجي غرب تركيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.

وأفادت السلطات التركية، أن أربعة أشخاص أصيبوا في الحادث.

وشعر بالزلزال الذي سُجل في الساعة 19.53 "16.53 بتوقيت جرينتش" سكان العديد من المدن في غرب البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، حسب السلطات التركية التي لم تشر حتى الآن إلى سقوط ضحايا.

من جهته، صرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن شخصًا يبلغ من العمر 81 عامًا توفي بعد وقت قصير من إنقاذه من تحت الأنقاض.

وأضاف الوزير، أن لم يتعرض أي من المصابين الـ29 لإصابات خطيرة، وفقا للعربية.

من جانبه صرح رئيس بلدية سندرجي، سرحان ساك، أن 10 مبانٍ انهارت في المدينة التي كانت مركز الزلزال، بما في ذلك مبنى من 3 طوابق في وسط المدينة.

وأوضح يرلي كايا أن المتوفى لفظ آخر أنفاسه بعيد انتشاله من تحت أنقاض مبنى مكون من ثلاثة طوابق يسكنه ستة أشخاص في وسط مدينة سندرجي، مضيفا أن "مباني ومساجد دمرت".

إلى ذلك تحدثت الوكالة التركية لإدارة الكوارث عن تسجيل 7 هزات ارتدادية بعد الزلزال، راوحت قوتها بين 3.5 و4.6 درجات.

فيما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام التركية، مباني منهارة في محافظة بالق أسير.