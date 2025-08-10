سموتريتش وبن غفير يحذران نتنياهو من وقف الحرب على غزة

وكالات

تصاعدت الضغوط داخل الحكومة الإسرائيلية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما وجه كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحذيرات بشأن أي توجه لوقف الحرب في غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش قوله: "لن أكون في الحكومة إذا توقفت الحرب"، مؤكدًا أنه لا يضع إنذارًا نهائيًا أمام نتنياهو، لكنه شدد على ضرورة أن يقدم رئيس الوزراء "أجوبة واضحة للجمهور".

وفي السياق ذاته، قال بن غفير إنه تحدث مع نتنياهو بشأن خطة أكبر بكثير تتعلق بغزة، تتضمن ما وصفه بـ"تشجيع الهجرة"، داعيًا إلى مراقبة أداء نتنياهو، وأضاف: "نتنياهو انقلب بعد أن وعد بالحسم في غزة، والحل بيد سموتريتش".

وتعكس هذه التصريحات انقسامًا داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن مستقبل العملية العسكرية في غزة، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية لوقف إطلاق النار.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد اتخذ قرارً الخميس الماضي، بشأن احتلال قطتع غزة بالكامل، وذلك بالرغم من معارضة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.