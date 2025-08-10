نتنياهو: ننوي القضاء على وحوش حماس وليس تخليدها

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته عازمة على إنهاء الحرب سريعا ومن أجل ذلك أمر جيش الاحتلال بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة.

وأكد نتنياهو، أنه ينوي القضاء على حماس وليس تخليدها، مشددا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض الحرب في غزة بعقلانية.

وأشار نتنياهو، إلى أن مدينة غزة هي المعقل الأخير لحماس وسيمضي نحو السيطرة عليها، مضيفا "سنعمل من أجل ضمان ألا تشكل عملياتنا خطرا على أرواح الأسرى في غزة".

وأوضح نتنياهو، أنه يعمل من أجل تجنيد الآلاف من الحريديم والأمر سيستغرق وقتا، مؤكدا أنه لا يسعى لوقف تجنيد الحريديم وسيمرر قانونا يسمح له بتجنيد الآلاف منهم خلال عامين.

وأضاف نتنياهو: "لسنا مستعدين لأن يظل وحوش حماس في غزة وسنقضي عليهم، سوف نفاجئ حماس في غزة بطرق شتى وقادرون على هزيمتها".