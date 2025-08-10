إعلان

نتنياهو: ننوي القضاء على وحوش حماس وليس تخليدها

08:57 م الأحد 10 أغسطس 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته عازمة على إنهاء الحرب سريعا ومن أجل ذلك أمر جيش الاحتلال بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة.

وأكد نتنياهو، أنه ينوي القضاء على حماس وليس تخليدها، مشددا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض الحرب في غزة بعقلانية.

وأشار نتنياهو، إلى أن مدينة غزة هي المعقل الأخير لحماس وسيمضي نحو السيطرة عليها، مضيفا "سنعمل من أجل ضمان ألا تشكل عملياتنا خطرا على أرواح الأسرى في غزة".

وأوضح نتنياهو، أنه يعمل من أجل تجنيد الآلاف من الحريديم والأمر سيستغرق وقتا، مؤكدا أنه لا يسعى لوقف تجنيد الحريديم وسيمرر قانونا يسمح له بتجنيد الآلاف منهم خلال عامين.

وأضاف نتنياهو: "لسنا مستعدين لأن يظل وحوش حماس في غزة وسنقضي عليهم، سوف نفاجئ حماس في غزة بطرق شتى وقادرون على هزيمتها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو حماس الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟