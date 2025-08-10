نتنياهو: الدمار في غزة سببه أن حماس فخخت الكثير من المباني

تل أبيب - (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر الجيش بأن يسمح لعدد أكبر من الصحفيين الأجانب بالدخول إلى قطاع غزة.

وقال نتنياهو للصحفيين في القدس، اليوم الأحد، إن من الضروري أن يشهدوا جهود إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، (وفق مزاعمه).

وأضاف أيضا: "هناك مشكلة في ضمان الأمن، لكنني أعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك بطريقة حذرة ومسؤولة"، وصرح للصحفيين قائلا: "سترون سكان غزة يقاتلون ضد حماس"، كما سيكون هناك أيضا الكثير من الدمار.

ومع ذلك، لم يلق نتنياهو اللوم على الجيش الإسرائيلي في ذلك، بل حمل حركة حماس المسؤولية، قائلا إن مقاتليها "قاموا بتجهيز كل مبنى تقريبا بفخاخ متفجرة"، مؤكدًا أن الجيش قد فجر العديد منها عمدا باستخدام مركبات عسكرية قديمة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أفاد أن حوالي 70% من المباني في قطاع غزة قد تم تدميرها أو تعرضت لأضرار جسيمة.

وكان التدمير والأضرار على نطاق واسع بشكل خاص في مدينة غزة، وخان يونس، وأجزاء من رفح، حيث تجاوزت نسبتها ما يزيد على 80% إلى 90%.