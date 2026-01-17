قال ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه لم يتم التنسيق مع إسرائيل بشأن إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس السلام في غزة، مؤكدا أنها تتعارض مع سياسات تل أبيب.

وأشار ديوان نتنياهو، إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سيتواصل مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بشأن تشكيلة اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس السلام.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، عن الأسماء الرسمية لأعضاء "مجلس السلام" في غزة الذي يترأسه الرئيس دونالد ترامب، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

ويضم المجلس التنفيذي التأسيسي للجنة السلام شخصيات بارزة، هم: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتأتي هذه التشكيلة تفعيلا لاتفاقية السلام التي توسط فيها ترامب العام الماضي، والتي تنص على تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة، بينما تسعى واشنطن عبر هذا المجلس للمضي قدما في خطط "إعادة الإعمار ونزع السلاح" في القطاع.