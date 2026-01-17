نواب بالكونجرس يتحدّون ترامب ويؤكدون: جرينلاند جزء من الدنمارك

كوبنهاجن - (أ ب)

سعى وفد من الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم السبت، لطمأنة الدنمارك وجرينلاند معلنا دعمه لهما عقب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بمعاقبة الدول برسوم جمركية في حال لم يدعموا سيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي الإستراتيجية.

وقال رئيس الوفد السيناتور الديمقراطي كريس كونز إن الخطاب الحالي بشأن جرينلاند يتسبب في قلق بأنحاء المملكة الدنماركية، مضيفا أنه يريد تهدئة الوضع.

وأشار كونز إلى أن "جرينلاند جزء من من الدنمارك. والدنمارك حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو). لا بد أن تكون تلك نهاية هذه المناقشة من وجهة نظري"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكر كونز في كوبنهاجن: "آمل ألا يتخلى شعب مملكة الدنمارك عن إيمانهم بالشعب الأمريكي"، مضيفا أن الولايات المتحدة تحترم الدنمارك وحلف شمال الأطلسي (الناتو) "لكل ما فعلناه معا".

وشارك كونز في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قبل المسيرات التي جابت شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وعاصمة جرينلاند نوك، دعما للجزيرة ذاتية الحكم.

ويدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه سيطرة واشنطن على الإقليم الدنماركي الغني بالموارد، مستشهدا بمخاوف تتعلق بالأمن الإقليمي وتهديدات متصورة من الصين ومن روسيا.

وسار آلاف الأشخاص عبر شوارع كوبنهاجن، ظهر اليوم السبت، وقد رفع كثير منهم علم جرينلاند، تأييدًا للجزيرة.

وحمل آخرون لافتات تحمل شعارات مثل "اجعلوا أمريكا ذكية مرة أخرى" و"نحوا أيديكم بعيدًا". وكان من المخطط تنظيم تجمع آخر في نوك، عاصمة جرينلاند.

وتناقضت تصريحات كونز مع تلك الصادرة عن البيت الأبيض.

وسعى ترامب إلى تبرير دعواته للسيطرة على الجزيرة، وقال مرارا وتكرار، إن الصين وروسيا لديهم مخططاتهما بشأن جرينلاند التي تمتلك احتياطيات لم تستغل من المعادن الضرورية. ولم يستبعد البيت الأبيض أخذ الجزيرة بالقوة.

وقال كونز: "لا توجد تهديدات أمنية حالية لجرينلاند".

ووصف كونز تصريحات ترامب بأنها "غير بناءة"، محذرا من أن التعامل الحالي مع الدنمارك قد يضر بالعلاقات الثنائية بصفة مستمرة، حسبما ذكرت (د ب أ).

وتساءل السيناتور، الذي يمثل ولاية ديلاوير، عن كيفية الثقة في الولايات المتحدة إذا تم ترك الدنمارك حليفتها في الناتو في وضع حرج.

وأصر ترامب لشهور على أن الولايات المتحدة يجب أن تتحكم في جرينلاند، وهي إقليم شبه مستقل تابع للدنمارك، العضو في الناتو، وقال في وقت سابق هذا الأسبوع إن أي شيء أقل من وقوع الجزيرة القطبية الشمالية في قبضة الولايات المتحدة سيكون "غير مقبول".

وخلال حدث في البيت الأبيض، ليس له علاقة بالقضية، دار حول الرعاية الصحية في المناطق الريفية، أعاد ترامب أمس الجمعة، التذكير بتهديده للحلفاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية على المستحضرات الصيدلانية.

وقال ترامب: "قد أفعل ذلك أيضًا من أجل جرينلاند"، مضيفًا: "قد أفرض رسوما جمركية على الدول إذا لم توافق على مسألة جرينلاند، لأننا نحتاج جرينلاند للأمن القومي. لذا قد أفعل ذلك".

ولم يذكر ترامب سابقا استخدام الرسوم الجمركية لمحاولة فرض القضية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، التقى وزيرا خارجية الدنمارك وجرينلاند في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

ولم تسفر تلك المقابلة عن حل الخلافات العميقة، ولكن تمخض عنها اتفاق لتشكيل مجموعة عمل - قدمت الدنمارك والبيت الأبيض بعد ذلك رؤى عامة متباينة للغاية بشأنها.

وأصر القادة الأوروبيون على أن الدنمارك وجرينلاند فقط هما من يقرران الشؤون المتعلقة بالإقليم، وقالت الدنمارك هذا الأسبوع إنها تعزز وجودها العسكري في جرينلاند بالتعاون مع الحلفاء.