باكستان.. مصرع 24 شخصا وإصابة 45 آخرين في حادثي سير منفصلين

كتب : مصراوي

06:45 م 17/01/2026

باكستان

إسلام أباد - (أ ب)

قال مسؤلون إن شاحنة سقطت في قناة وانقلبت حافلة ركاب في حادثين منفصلين تفصل بينهما ساعات اليوم السبت في باكستان، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة 45 آخرين.

ووقع الحادث الأول في مدينة سارجودا في إقليم البنجاب شرق البلاد، حيث انزلقت شاحنة تقل ركابا وبضائع على الطريق وسقطت في قناة وسط الضباب الكثيف. ولقي 14 شخصا حتفهم وأصيب تسعة آخرين، وفقا للشرطة ومسؤولي الإنقاذ.

ولقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 36 آخرين في حادث منفصل، حيث انقلبت حافلة ركاب مسرعة على طريق ماكران الساحلي السريع في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، حسبما ذكر المسؤول البارز بالشرطة إسلام بانجولزاي.

وأفاد بأن الحافلة كانت متجهة من مدينة كراتشي جنوبي البلاد إلى بلدة في بلوشتسان.

يشار إلى أن الحوادث المرورية متكررة في باكستان وكثيرا ما يلقى باللائمة فيها على القيادة المتهورة، وسوء حالة الطرق والتهاون في تطبيق قوانين المرور.

باكستان إقليم البنجاب إسلام أباد مصرع 24 شخص

