ترامب عن خامنئي: رجل مريض وحان وقت القيادة الجديدة في إيران

كتب : مصراوي

06:58 م 17/01/2026 تعديل في 07:16 م

ترامب وخامنئي

كتب- محمود الطوخي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إلى إنهاء حكم المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفا إياه بـ "الرجل المريض".

وتأتي تصريحات ترامب وسط مؤشرات على تراجع حدة الاحتجاجات الواسعة التي خلفت آلاف القتلى في إيران.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" "حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران.. هذا الرجل مريض ويجب أن يدير بلاده بشكل صحيح وأن يكف عن قتل الناس".

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن ما ارتكبه خامنئي هو "تدمير كامل للبلاد واستخدام العنف بمستويات غير مسبوقة".

وجاء هجوم ترامب اللاذع؛ ردا على رسائل نشرها حساب خامنئي اتهم فيها ترامب بالمسؤولية عن "الخسائر والأضرار والافتراء عبر وصف الجماعات العنيفة بأنها تمثل الشعب الإيراني".

وفي تحول عن تهديداته السابقة بالتدخل العسكري، تفاخر ترامب بتأثيره قائلا: "أفضل قرار اتخذه على الإطلاق هو عدم إعدام أكثر من 800 شخص قبل يومين".

وكان ترامب أشار في وقت سابق، إلى أنه أُبلغ بتوقف عمليات القتل بعد تحذيراته.

دونالد ترامب خامنئي إيران نظام المرشد الإيراني

