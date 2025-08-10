إعلان

أمريكا: مجلس الأمن يقوّض جهود تحميل حماس مسؤولية ما يحدث بغزة

07:24 م الأحد 10 أغسطس 2025

القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية دوروثي شيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية دوروثي شيا، الأحد، إن إسرائيل لم تقرر مواصلة حملتها العسكرية من فراغ ولكن بعد أشهر من تعنت حماس، وفق زعمها.

وأكدت شيا، على أن لإسرائيل حق تحديد ما هو ضروري لأمنها والتدابير المناسبة لإنهاء تهديد حماس، مضيفة "نحتاج لتحميل حماس المسؤولية الكاملة واجتماع مجلس الأمن اليوم يقوض هذا الجهد".

وأدانت بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا في بيان مشترك، قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة.

وقالت الدول الأوروبية الخمس، إن خطة إسرائيل توسيع العمليات تنذر بانتهاك القانون الإنساني، داعية إسرائيل للتراجع عن توسيع عملياتها فورا وعدم تنفيذه.

وأكدت الدول الخمس، على أن أي محاولة لإسرائيل للضم أو توسيع المستوطنات تخالف القانون الدولي، مشددة على أن توسيع العمليات بغزة سيعرض كل المدنيين والأسرى للخطر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دوروثي شيا إسرائيل حماس مجلس الأمن العملية العسكرية في غزة القانون الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟