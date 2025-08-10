نتنياهو: كل ما نقوم به يمنع المجاعة لكننا نتعرض لحملة أكاذيب عالمية

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قامت خلال الأشهر الأخيرة بنهب المساعدات الإنسانية وتسببت في الأزمة داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة كانت ترفض توزيع المساعدات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح نتنياهو في مؤتمر صحفي، أن كل ما تقوم به إسرائيل يهدف إلى منع المجاعة في القطاع، لكنه لا يمنع استمرار الحملة العالمية من "الأكاذيب" ضدها، على حد تعبيره.

وأكد أن الخطط الهجومية الجديدة في غزة تهدف إلى القضاء على المتبقيين لحماس، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو تفنيد ما وصفه بـ"الأكاذيب" التي تُصاغ ضد إسرائيل في مختلف أنحاء العالم.

وتابع قائلًا إن الدولة اليهودية تتعرض للتهميش، وإن الإعلام الدولي يتناقل ما تنشره حماس من "أكاذيب"، متهمًا الحركة بتجويع الأسرى الإسرائيليين في غزة بشكل متعمد، ونشر صور مفبركة بشأن الأوضاع هناك.

وختم نتنياهو بالإشارة إلى أنه يفكر في رفع دعوى قضائية على صحيفة نيويورك تايمز لنشرها صورًا وصفها بـ"المزيفة" بشأن غزة.