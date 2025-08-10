منها 3 شاحنات وقود.. تواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة



وكالات

دخلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 3 شاحنات وقود إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن المساعدات الإنسانية المتواصلة لليوم الحادي عشر.

وتتواصل عمليات دخول المساعدات الإنسانية من البوابة الجانبية لمعبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، لتخضع للتفتيش من قبل سلطات الاحتلال قبل أن تدخل إلى قطاع غزة في اليوم الحادي عشر.

ودخلت اليوم العديد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، مهنا دخول 3 شاحنات محملة بالوقود إلى معبر كرم أبو سالم لتدخل الى قطاع غزة، هذه الشاحنات الثلاث تضاف إلى شاحنتين كانتا قد دخلتا خلال الأيام الماضية محملتين بـ 107 أطنان من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات وكذلك السيارات والإسعاف والشاحنات، فضلا عن محطات المياه وكذلك محطات الصرف الصحي، في ظل النقص الحاد في الوقود، والذي كانت أعلنت معه العديد من المنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة عن أنها على وشك أن توقف عملها في ظل عدم توافر الوقود بالكامل في قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، وفقا للغد.

وفي أحدث إحصاء لها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 61 ألفًا و369 شهيدًا، و152 ألفًا و850 مصابًا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 39 شهيدًا و491 مصابًا نُقِلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.