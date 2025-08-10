

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انطلاق اختبار تمرين مفاجئ صباح اليوم لفحص جاهزية هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسية في الجيش.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إنه بإيعاز من رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، بدأ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد بتنفيذ اختبار مفاجئ لرئيس الأركان تحت اسم طلوع الفجر، بهدف فحص جاهزية واستعداد هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسية في جيش الدفاع، منظومات التأهب والقدرة على التعامل مع حدث مفاجئ واسع النطاق، معقد ومتعدد الجبهات.

وأضاف البيان، أنه سيتم التدريب على سيناريوهات مفاجئة وأحداث متعددة الجبهات في مختلف ساحات القتال، وفقا لروسيا اليوم.

ولفت إلى أن عملية المراجعة تجري بقيادة مفتش الجيش، العميد احتياط عوفر سريج، إلى جانب طاقم من المفتشين في الخدمة النظامية والاحتياط.

وقال إن "الجيش يواصل تنفيذ سلسلة من عمليات المراجعة في جميع القيادات والأذرع والوحدات، بهدف رفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها".