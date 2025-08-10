إعلان

بعد هجوم طائرات مسيرة.. قتيل ومصابون بمؤسسة صناعية في روسيا

07:51 ص الأحد 10 أغسطس 2025

طائرات مسيرة

وكالات

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب آخرون بعد سقوط طائرة مسيرة في فناء منزل سكني في مقاطعة ساراتوف الروسية الليلة الماضية، حسبما أفاد حاكم المقاطعة رومان بوسارجين.

وأضاف بوسارعين، أنه تم إخلاء سكان المنزل إلى نقطة إيواء مؤقتة أقيمت في مدرسة مجاورة، فيما تقدم الخدمات الطبية المساعدة اللازمة للمصابين.

وذكر الحاكم أيضا أن هجوم المسيرات تسبب في أضرار بإحدى المنشآت الصناعية في المقاطعة، وفقا لروسيا اليوم.

والليلة الماضية أيضا تم إسقاط نحو 10 طائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج دون وقوع إصابات، وفق ما أعلن حاكم المقاطعة ألكسندر غوسيف.

وذكر القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف يوري سليوسار أن الدفاعات الجوية تصدت خلال الليل لهجوم طائرات مسيرة في منطقتين للمقاطعة، وأسقطت عددا منها مع تسجيل أضرار مادية طفيفة في منازل خاصة.

طائرات مسيرة هجوم أوكراني على روسيا روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
