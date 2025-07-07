

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك تقارب في التوصل لاتفاق مع إسرائيل بشأن غزة.

أضاف ترامب: "لدينا فرصة كبيرة لاتفاق مع حماس الأسبوع المقبل، إذ أن أهم نقاط الاتفاق المزمع هي إطلاق سراح المحتجزين وسنحقق هذا بحلول هذا الأسبوع"، وفقا للغد.

وينص الاقتراح كما في اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، على الإفراج عن أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكن لم يتم الاتفاق بعد على عددهم.

ولا يصل الاقتراح إلى حد التعهد بإنهاء دائم للحرب – وهو شرط تطالب به حماس – لكنه ينص على إجراء مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار خلال فترة الستين يوما.

وينص الاقتراح على أن "يتولى الرئيس دونالد ترامب ضمان التزام إسرائيل" خلال تلك الفترة بوقف العمليات العسكرية، مضيفا أن ترامب "سيعلن شخصيا اتفاق وقف إطلاق النار".