بعد إعلان إيلون ماسك.. هل يسمح الدستور الأمريكي بتأسيس حزب جديد؟

كتب- محمد جعفر:

شهدت الساحة السياسية الأمريكية مؤخراً تصاعداً غير مسبوق في حدة الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، بعد سنوات من التحالف والدعم المتبادل خاصة فترة الانتخابات الرئاسة الماضية، والدعم اللامشروط من ماسك لحليفه ترامب.

بدأت شرارة الخلاف حين انتقد ماسك بشدة مشروع ترامب الضخم للضرائب والإنفاق الحكومي، واصفاً إياه بأنه "إسراف مالي" و"خيانة" للأهداف المشتركة المتعلقة بتقليص حجم الحكومة والحد من العجز المالي.

ومع تصاعد التراشق الإعلامي بين الطرفين، بلغ التوتر ذروته عندما هدد ترامب بقطع الدعم والعقود الحكومية عن شركات ماسك، بل ولوّح بإجراءات أكثر صرامة ضده، حتى أنه لوح بوضع إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية في مواجهة إيلون، واصفًا إياها بـ"الوحش" القادر على التهام إيلون نفسه.

في خضم هذا التصعيد، أعلن ماسك أمس السبت عبر منصته "إكس" عن تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أمريكا"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرغبة غالبية المشاركين في استطلاع رأي أطلقه حول الحاجة إلى كسر احتكار الحزبين التقليديين (الجمهوري والديمقراطي) للمشهد السياسي الأمريكي، إذ جاءت نسبة تأييد المقترح 80.4%، من إجمالي عدد الأصوات البالغ 5.630.775.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?