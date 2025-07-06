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نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن غدا الاثنين

11:32 ص الأحد 06 يوليو 2025

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي غدا الاثنين، طبقا لما ذكره مكتب نتنياهو.

وسيصل نتنياهو إلى واشنطن مساء اليوم الأحد، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته العاملة بمختلف أنحاء قطاع غز "قصفت أكثر من 130 هدفا في الساعات الـ24 الماضة، بما في ذلك مراكز قيادة ومستودعات تابعة للمقاومة الفلسطينية حسب تعبيره.

وتم تنفيذ الغارات الجوية بالتنسيق مع قوات برية منخرطة في عمليات نشطة بمختلف أنحاء القطاع.

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