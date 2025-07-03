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أكسيوس: واشنطن تخطط لإجراء محادثات مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل

06:48 م الخميس 03 يوليه 2025

إيران و واشنطن

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين، الخميس، إنه لا موعد محددا بعد لقاء المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ولم يؤكد أي من البلدين علنا انعقاده.

وأوضح مسؤولون مطلعون، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإجراء محادثات مع إيران في مدينة أوسلو النرويجية الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، إن إيران لن ترد مجددا على الضربات الأمريكية ومنفتحة على المفاوضات مع واشنطن.

وأشار روانجي، إلى أن طهران تريد من الأمريكيين أن يشرحوا لها لماذا ضللوها واتخذوا هذا الإجراء الفظيع ضد الشعب الإيراني، مضيفا "نحن مع الدبلوماسية لكن على واشنطن أن تقنعنا بأنها لن تستخدم القوة خلال التفاوض".

وأكد روانجي، أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارا جسيمة بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا في الوقت نفسه على أن سياسة طهران بشأن التخصيب لم تتغير ولإيران كل الحق في التخصيب داخل أراضيها.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، أن الشيء الوحيد الذي يجب على طهران مراعاته هو عدم التوجه نحو عسكرة برنامجها النووي.

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المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ترامب البرنامج النووي الإيراني
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