وكالات

أعلن الكرملين، الخميس، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تجري حاليا، موضحا أنه سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل ما دار بينهما.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء إن "المناقشة تجري حاليا".

وكان بوتين قال إنه سيجري مكالمة هاتفية مع ترامب، في وقت لاحق الخميس.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله: "سأتحدث مع الرئيس الأمريكي اليوم".

وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي قررت فيه إدارة الرئيس الأمريكي وقف بعض شحنات الأسلحة المقررة لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا.