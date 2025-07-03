(وكالات)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب 16 آخرون في حادث إطلاق نار جماعي وقع في وقت أمام نادٍ ليلي وسط مدينة شيكاغو، بحسب ما أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وأفادت شرطة المدينة أن الحادثة وقعت في حي 300 من شارع "ويست شيكاغو أفنيو"، مشيرة إلى أن الهجوم نُفذ من سيارة مسرعة، في وقت كان فيه عدد كبير من رواد نادي "آرتيس لاونج" يغادرون المكان عقب حفل موسيقي لمغني الراب "ميلو باكز" بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد.

وأكد مسؤول في بلدية شيكاغو أن عدد الضحايا بلغ 19 شخصًا، توفي ثلاثة منهم متأثرين بإصاباتهم، بينما يتلقى الآخرون العلاج في مستشفيات المدينة.

ويعيد الحادث إلى الأذهان واقعة مشابهة شهدها نفس الموقع في نوفمبر عام 2022، عندما كان النادي يُعرف باسم "هاش لاونج"، حيث لقي شخص مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون بعد اندلاع شجار بين مجموعة من الزبائن تم طردهم من المكان.

وفي أعقاب حادث 2022، أُغلق النادي السابق بقرار من الشرطة، ليُعاد افتتاحه لاحقًا تحت اسم "آرتيس لاونج"، الذي أصبح اليوم مسرحًا جديدًا.