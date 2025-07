(وكالات)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب 16 آخرون في حادث إطلاق نار جماعي وقع في وقت أمام نادٍ ليلي وسط مدينة شيكاغو، بحسب ما أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وأفادت شرطة المدينة أن الحادثة وقعت في حي 300 من شارع "ويست شيكاغو أفنيو"، مشيرة إلى أن الهجوم نُفذ من سيارة مسرعة، في وقت كان فيه عدد كبير من رواد نادي "آرتيس لاونج" يغادرون المكان عقب حفل موسيقي لمغني الراب "ميلو باكز" بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد.

وأكد مسؤول في بلدية شيكاغو أن عدد الضحايا بلغ 19 شخصًا، توفي ثلاثة منهم متأثرين بإصاباتهم، بينما يتلقى الآخرون العلاج في مستشفيات المدينة.

