"باستهداف كل السفن".. الحوثيون يعلنون تصعيد عملياتهم ضد إسرائيل

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الأحد، إنه بسبب استمرار الإبادة في غزة يجد اليمن نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية كبرى.

وأشار سريع، إلى أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران قررت تصعيد عملياتها العسكرية والبدء في المرحلة الرابعة من الحصار على الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن المرحلة الرابعة تشمل استهداف كل السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو.

وأكد سريع، أن الحوثيين سيستهدفون السفن ضمن المرحلة الرابعة في أي مكان وبغض النظر عن جنسيتها، مشيرا إلى أن الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ستتعرض سفنها للاستهداف بغض النظر عن وجهتها.

ودعت الجماعة اليمنية، كل الدول للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة إذا أرادت تجنب التصعيد، مؤكدة أن كل عملياتها العسكرية ستتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.