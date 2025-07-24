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ألمانيا وفرنسا يبديان استعدادهما للرد على رسوم ترامب الجمركية

09:47 ص الخميس 24 يوليه 2025

دونالد ترامب

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برلين - (د ب أ)


خلال لقائهما في برلين، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعدادهما للرد على رسوم جمركية أمريكية محتملة على سلع الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة في حال فشل المفاوضات الجارية في التوصل إلى حل.


وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، بعد المحادثات التي استمرت ثلاث ساعات في فيلا بورسيش المطلة على بحيرة تيجل في برلين: "اتفق الجانبان على الاحتفاظ بحق استخدام المزيد من أدوات السياسة التجارية حال فشل المفاوضات"، مضيفا أن ميرتس وماكرون مستعدان "لوضع إجراءات جديدة".


وتعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، وتجري حاليا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمنع ذلك من خلال إبرام اتفاقية تجارية. وصرح كورنيليوس بأن ألمانيا وفرنسا ستنسقان بشكل وثيق مع إيطاليا والمفوضية الأوروبية في المرحلة النهائية من المفاوضات.


وقبل الاجتماع، أشار ميرتس إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة قريبا، مضيفا أنه سيُجرى مناقشة عدة قضايا من بينها "السياسة التجارية الحالية"، وأردف:" والتي نسمع أن من المحتمل أن تصدر قرارات بشأنها".



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