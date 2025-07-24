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تبادل إطلاق نار بين جنود تايلانديين وكمبوديين في منطقة حدودية متنازع عليها

07:50 ص الخميس 24 يوليو 2025

تبادل إطلاق نار بين جنود تايلانديين وكمبوديين

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وكالات

اشتبكت القوات التايلاندية والكمبودية، اليوم الخميس، في تبادل لإطلاق النار بمنطقة حدودية متنازع عليها، بعد أن خفضت الدولتان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في نزاع يتصاعد بسرعة.

ووقع الاشتباك في منطقة يقع فيها معبد "براسات تا موين توم" القديم، على الحدود بين مقاطعة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينشي الكمبودية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاشتباكات لا تزال مستمرة، وأظهر بث مباشر من الجانب التايلاندي أشخاصا يفرون من منازلهم ويختبئون في ملجأ خرساني صباح الخميس بينما كانت تسمع انفجارات بشكل متقطع.

وتبادلت تايلاند وكمبوديا الاتهامات ببدء إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت كمبوديا أنها خفضت علاقاتها الدبلوماسية مع تايلاند إلى أدنى مستوى، وسحبت جميع موظفيها من سفارتها في بانكوك، وجاء ذلك ردا على قيام تايلاند بإغلاق معابرها الحدودية الشمالية الشرقية مع كمبوديا، وسحب سفيرها، وطرد السفير الكمبودي، احتجاجا على انفجار لغم أرضي أدى إلى إصابة خمسة جنود تايلانديين.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين في جنوب شرق آسيا بشكل حاد منذ مايو، عندما قتل جندي كمبودي في مواجهة مسلحة في رقعة أخرى من الأراضي الصغيرة التي تدعي كل من الدولتين ملكيتها.

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