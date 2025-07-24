وكالات

حذرت القوات الإيرانية مدمّرة أمريكية في خليج عُمان من الاقتراب من المياه التي تجوبها القطع العسكرية التابعة لطهران، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.

فيما تحدّث مسؤول في البنتاجون، عن واقعة "آمنة ومهنية" لم تؤثر على مهمة السفينة.

وذكر التلفزيون، أن مروحية عسكرية إيرانية حلقت فوق المدمرة فيتزجيرالد حوالي الساعة 10,00 (06,30 ت غ)، بينما كانت السفينة العسكرية الأمريكية "تحاول الاقتراب من المياه الخاضعة للرقابة الإيرانية".

وأضاف المصدر، أن المدمرة وجهت تحذيرات بدورها، مشيرا إلى أن الطيار الإيراني واصل مهمته بحزم، وكرر تحذيره لها بالابتعاد عن المياه الإيرانية.

وأوضح أنه على الإثر، أمرت القوات الإيرانية المدمرة بتغيير مسارها والاتجاه نحو الجنوب، مما أجبر السفينة على "الاستسلام" والعودة أدراجها.

من ناحيته، تحدّث مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية عن واقعة "آمنة ومهنية" بين السفينة ومروحية إيرانية من نوع سي كينج "في المياه الدولية".

وأكّد المسؤول على أنّ الواقعة "لم يكن لها أيّ تأثير على مهمّة المدمرة فيتزجيرالد"، مشدّدا على أنّ "أيّ تقارير تدّعي خلاف ذلك هي أكاذيب"، وفقا لسكاي نيوز.

ووقعت مواجهات في السابق بين قوات البلدين في المياه قبالة جنوب إيران، لا سيما في خليج عُمان.

وفي عام 2023، أعلنت طهران أنها أجبرت غواصة أميركية على الصعود إلى السطح أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما نفته واشنطن.

ويأتي الحادث الأخير بعد نحو شهر من شنّ الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية، في خضمّ حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.