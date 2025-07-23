وفاة 84 طفلًا نتيجة سوء التغذية في غزة

وكالات

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي للجزيرة وفاة 84 طفلًا نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة، لافتًا إلى أن المستشفيات تعج بمرضى سوء التغذية.

ويعاني قطاع غزة من مجاعة حقيقية نتيجة إغلاق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إليه لمنع إدخال المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن وفاة 111 فلسطيني بسبب سوء التغذية ونقص الإمدادات.

واليوم الأربعاء، حذّرت نحو 111 منظمة غير حكومية من خطر تفشّي "مجاعة جماعية" في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 21 شهرًا.

ودعت المنظمات في بيانها المشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح كلّ المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الفوري والحرّ للمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه.