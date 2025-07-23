الداخلية تضبط 841 قائد سيارة لمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة بأنحاء الجمهورية خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت ضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 841 مخالفة لقائدي السيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، رغم منح وزارة الداخلية مهلات متعددة لتركيبه، إلى جانب مدّ ساعات العمل داخل وحدات المرور لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

في الوقت نفسه، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها على الطرق السريعة والمحاور، لملاحقة المخالفين لقواعد المرور، بهدف تقليل الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق.





