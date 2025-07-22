ترامب: باراك حسين أوباما هو زعيم "عصابة" الديمقراطيين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه حان الوقت لملاحقة الديمقراطيين والتركيز على سلفه الأسبق باراك أوباما "بعد ما فعلوه بي".

وأشار ترامب، إلى أن الديمقراطيين حاولوا سرقة الانتخابات وأن الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك حسين أوباما" كان رئيس هذه العصابة، موضحا أن أوباما كان يحاول قيادة انقلاب مع هيلاري كلينتون وآخرين.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق جو بايدن، بالتورط في "خدعة روسيا وجريمة القرن".

وكتب ترامب عبر منصة "تروث": "أوباما هو من فبرك خدعة روسيا، هيلاري المحتالة، وجو النعسان (النائم)، وآخرون كثر شاركوا في هذه الجريمة". مضيفاً أنه يمتلك "أدلة دامغة" تثبت تورطهم.

واعتبر، أن هذه القضية تشكل "تهديدا كبيرا" لأمن الولايات المتحدة.

وشارك ترامب مقطع فيديو يبدو أنه مُولّد باستخدام الذكاء الاصطناعي، يظهر عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وهم يعتقلون الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وجاء ظهور الفيديو تزامنا مع دعوات من بعض مؤيدي ترامب لمقاضاة كبار مسؤولي إدارة أوباما، وذلك بعد نشر مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، تقريرا حول وقوع "مؤامرة خيانية" عام 2016 بهدف تقويض سمعة ترامب.







