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"يجب أن تنتهي الآن".. بيان مشترك لـ 25 دولة بشأن الحرب في غزة

07:25 م الإثنين 21 يوليه 2025

الحرب في غزة أرشيفية

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(أ ب)

قالت 25 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي الآن"، وإن على إسرائيل الانصياع للقانون الدولي.

وقال وزراء خارجية عدة دول، من بينها أستراليا وكندا واليابان، إن "معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة"، معربين عن إدانتهم لـ "التوزيع البطيء للمساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".

وقال البيان إن "نموذج الحكومة الإسرائيلية في إيصال المساعدات خطير، ويغذي عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من الكرامة الإنسانية".

وأضاف البيان أن "رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول. يجب على إسرائيل الانصياع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وضمت قائمة الموقعين على البيان وزراء خارجية نحو 20 دولة أوروبية، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات.

ولم توقع الولايات المتحدة وألمانيا على البيان.

ودعا الموقعون على البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدين استعدادهم للتحرك لدعم مسار سياسي للسلام في المنطقة.

ويعاني سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني فلسطيني، من أزمة إنسانية كارثية، ويعتمدون الآن بشكل كبير على المساعدات المحدودة المسموح بدخولها إلى القطاع. وقد نزح العديد منهم عدة مرات.

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