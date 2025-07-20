(بي بي سي)

اعتُقِل أكثر من 100 شخص في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، أثناء احتجاجهم على قرار حظر منظمة "فلسطين أكشن" وتصنيفها منظمةً إرهابية.

شهدت مدن لندن وأدنبره ومانشستر وبريستول وترو، أمس السبت، مظاهرات دعماً للمنظمة المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها اعتقلت 55 شخصاً للاشتباه في ارتكابهم "جرائم إرهابية"، بسبب عرضهم لافتات تدعم منظمة "فلسطين أكشن"، خلال أكبر المظاهرات في ويستمنستر.

وحظرت الحكومة البريطانية، المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر، بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، بعد اقتحام أعضاء تابعين لها قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني ورشهم طائرتين عسكريتين بالطلاء، الأمر الذي يجعل العضوية فيها أو دعمها جريمة جنائية.

ورفع المتظاهرون، في جميع أنحاء البلاد، لافتات كُتب عليها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم العمل من أجل فلسطين".

وفي لندن، نُفّذت اعتقالات بالقرب من تمثال "المهاتما غاندي" في ساحة البرلمان، حيث انتشرت نحو 20 سيارة شرطة.

وتحركت قوات الأمن بسرعة لاعتقال حاملي اللافتات، الذين بدا كثير منهم أنّهم تجاوزوا سن الستين.

وكان من ضمن المتظاهرين، سيدة ثمانينية تسير متكئة على عصا. وقد اُقتِيد بعضهم بعيداً، بينما اضطرت الشرطة إلى حمل آخرين.

وقالت شرطة أفون وسومرست إن 17 شخصاً أُلقي القبض عليهم بموجب قانون الإرهاب، بعد مشاركتهم في مظاهرة في كوليدج غرين بمدينة بريستول.

وأوضحت الشرطة أنها ستوجه دعوة إلى ثلاثة آخرين لحضور مقابلة تطوعية في وقت لاحق.

كما قالت شرطة ديفون وكورنوال، إن رجلين وست نساء أُلقي القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية بعد مشاركتهم في تجمع للمتظاهرين بالقرب من كاتدرائية ترو.

وأوضحت أن نحو 30 شخصاً شاركوا في المظاهرة السلمية التي نظمتها حملة "الدفاع عن هيئة محلفينا".

وصرّحت الحملة، في وقت سابق، بأن أحد المعتقلين بالقرب من الكاتدرائية كان قاضياً سابقاً يبلغ من العمر 81 عاماً.

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى أنها ألقت القبض على 16 شخصاً للاشتباه في دعمهم منظمة محظورة، وأنهم ظلوا رهن الاحتجاز للاستجواب.

كما أفادت شرطة اسكتلندا بأن ضباطها في إدنبرة، حضروا إلى مكان نُظّمت فيه تظاهرة، بعدما علمت الشرطة بها من خلال صور نُشرت على الإنترنت، تظهر أشخاصاً يحملون لافتات تدعم منظمة "فلسطين أكشن" في منطقة ساحة البرلمان بالعاصمة الاسكتلندية.

وعلى الرغم من ذلك، قال متحدث باسم الشرطة إنه لم تُنفّذ أي اعتقالات، إذ غادر المتظاهرون عند وصول الشرطة، ولا تزال التحقيقات جارية.

وأضافت شرطة اسكتلندا أنها لم تنفذ أي اعتقالات كذلك خلال وقفة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين في المدينة.

وفي سياق منفصل، نظم "ائتلاف فلسطين" مسيرة في لندن، السبت.

وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 10 أشخاص في تلك المظاهرة، من بينهم تسعة يُشتبه في دعمهم منظمة "فلسطين أكشن".

وتأتي احتجاجات السبت قبل جلسة استماع في المحكمة العليا ستُعقد يوم الاثنين، حيث ستطالب هدى عموري، المؤسس المشارك لمنظمة "فلسطين أكشن"، بالسماح بالطعن في قرار حظر المنظمة.

وقد اعتُقِل يوم السبت الماضي، 71 شخصاً في مختلف أنحاء المملكة المتحدة خلال احتجاجات مماثلة ضد القرار.

وشاركت منظمة "فلسطين أكشن" في أنشطة استهدفت، بشكل أساسي، شركات الأسلحة منذ بداية الحرب الحالية في غزة.

وقد صوّت أعضاء في البرلمان على حظر المنظمة، بعد اقتحام ناشطين قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية البريطانية في يونيو/حزيران الماضي، ورشّوا طائرتين من طراز" فوييجر" بطلاء أحمر، متسببين في أضرار بلغت قيمتها سبعة ملايين جنيه إسترليني. وأعلنت، حينها، منظمة "فلسطين أكشن" مسؤوليتها عن الحادث.

ومنذ ذلك الحين، حُبس أربعة أشخاص احتياطيّاً بتهمة التآمر لارتكاب أضرار جنائية، والتآمر لدخول مكان محظور عن عِلم، بغرض يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة.

وقد أدت أيضاً تلك الحادثة إلى إجراء مراجعة أمنية داخل جميع القواعد العسكرية في المملكة المتحدة.