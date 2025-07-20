أوكرانيا: ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و41 ألفا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و41 ألفا و990 فردا، من بينهم 1040 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11035 دبابة، منها 3 دبابات أمس السبت، و23021 مركبة قتالية مدرعة، و30583 نظام مدفعية، و1443 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1198 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و46982 طائرة مسيرة، و3515 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و55727 من المركبات وخزانات الوقود، و3932 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.