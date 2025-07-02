سويسرا: أمر بإغلاق مؤسسة "غزة الإنسانية" لمخالفتها قوانين البلاد

وكالات

قال التلفزيون السويسري، الأربعاء، إن هيئة الرقابة الاتحادية السويسرية أمرت بحل منظمة غزة الإنسانية لمخالفتها قوانين البلاد.

وذكرت الوكالة التي تشرف على توزيع المساعدات في قطاع غزة، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل وفق نظام تدينه الأمم المتحدة، إنها تعتزم إغلاق فرعها في جينيف بعد أن بدأت السلطات السويسرية إجراءات لحلها.

ومنذ أن بدأت المنظمة التي تدور حولها كثير من الشبهات، توزيع المساعدات نهاية مايو الماضي، استشهد مئات الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية، حيث واجهت اتهامات بالتواطؤ مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدبير كمائن للفلسطينيين.

واستشهد أكثر من 500 فلسطيني بالقرب من مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة "غزة الإنسانية" أو خلال رحلتهم على طول الطريق المؤدية إلى نقاط التوزيع والتي تنشط فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويوم الاثنين الماضي، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مدنيين فلسطينيين تعرضوا للأذى بالقرب من مراكز المساعدات، مشيرا إلى أن قواته تلقت تعليمات جديدة عقب ما أسماه "الدروس المستفادة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وقّعت أكثر من 170 منظمة إنسانية رسالة تدعو الدول للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء نظام توزيع المساعدات الحالي والعودة إلى توزيعها عبر وكالات الأمم المتحدة بشكل رئيسي.