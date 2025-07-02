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لبنان يطلق تعاونًا مباشرًا مع سوريا لضبط الحدود وتأمين عودة النازحين

02:40 م الأربعاء 02 يوليه 2025

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وكالات

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاء من أراضي الدولة.

وأضاف سلام، خلال كلمة في اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، "من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان (الإسرائيلي)".

وقال إن الدولة اللبنانية "تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها".

وفيما يتعلق بموضوع التوتر على الحدود، أفاد سلام بأن الحكومة اللبنانية أطلقت تعاونًا مباشرًا مع الجانب السوري "لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين".

وشدد رئيس الوزراء اللبناني، على أن الحكومة "عزّزت السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة".

تمتد الحدود بين لبنان وسوريا لمسافة 375 كيلومترًا، إلا أن عملية ترسيمها لا تزال غير مكتملة، لاسيما في المناطق المتداخلة التي يقطن فيها لبنانيون داخل الأراضي السورية والعكس، وهو ما يُعقّد عملية الترسيم نتيجة التداخل الجغرافي والديموغرافي.

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