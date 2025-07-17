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أمريكا: ترامب صبور بشأن التسوية في أوكرانيا لكن ليس على حساب موقفه الخاص

02:43 ص الخميس 17 يوليه 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحلى بالصبر فيما يتعلق بعملية تسوية النزاع في أوكرانيا، لكن دون المساس بموقفه الخاص.

وقالت بروس للصحفيين خلال إفادة صحفية علقت فيها على المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي بـ50 يوما لوقف إطلاق النار: "روسيا تدرك أنه ترامب شخص صبور، لكن ليس على حساب رؤيته وتنفيذها".

وأضافت أن رئيس البيت الأبيض متفائل بطبيعته عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية، لكنه في نفس الوقت واقعي، وفقا لروسيا اليوم.

وشددت المتحدثة باسم الوزارة الأمريكية قائلة: "لقد شاهد العالم ذلك، كما شاهدته إيران".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين في يناير الماضي، أن هدف تسوية النزاع في أوكرانيا يجب ألا يكون هدنة مؤقتة أو استراحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح من أجل استئناف الصراع لاحقا، بل سلام دائم.

وأكد أن السلطات الروسية ستواصل الكفاح من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو جوهر العملية الخاصة.

كما أشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الناس، وجميع الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة".

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