إيران والصين تناقشان الحرب الأخيرة مع إسرائيل

طهران - (د ب أ)

ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحرب الأخيرة مع إسرائيل و توسيع العلاقات الثنائية مع نظيره الصيني وانج يي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، أطلع عراقجي نظيره الصيني على أحدث التطورات في أعقاب وقف إطلاق النار، كما تحدث المسؤولان عن " الفرص وإمكانية تطوير العلاقات" وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شنجهاي للتعاون.

وخلص تحليل أصدره معهد دراسة الحرب مؤخرا إلى أنه في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل، تسعى طهران لتعزيز التعاون العسكري مع الصين.

وتشير التقارير إلى أن إيران تدرس شراء مقاتلات صينية لتحديث قوتها الجوية. مع ذلك، نفت وزارة الخارجية الصينية التقارير التي تفيد بأن إيران تحصل على أنظمة دفاع جوي صينية.