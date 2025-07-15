كتب – محمد جعفر:



أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا كبيرًا بعد تصريح وصفه الكثيرين بالغريب، إذ قال فيه إن كأس العالم للأندية التي فاز بها نادي تشيلسي الإنجليزي ستبقى إلى الأبد في المكتب البيضاوي.



وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "DAZN" الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية نسخة 2025: " قالوا هل يمكنك حمل هذه الكأس لفترة؟ ..وضعناها في المكتب البيضاوي، سألتهم: متى ستأخذون الكأس؟ فقالوا: لن نأخذها أبدًا، يمكنك الاحتفاظ بها إلى الأبد في المكتب البيضاوي.. نحن نصنع واحدة جديدة".

ترامب يسرق كاس العالم للاندية ويضعه بالبيت الابيض pic.twitter.com/Z636GvX7dp — عٌـِـِِـِـرآقٌـ🇮🇶ـي || Iraqii. (@Iq94_1) July 14, 2025

وتابع: "النسخة الأصلية موجودة هنا، وتم تصنيع نسخة أخرى لتشيلسي، لذا كان ذلك مثيرًا".



ولم تؤكد الفيفا أو أى جهة رياضية رسمية حتى الآن ما قاله ترامب بشأن حصوله على النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية.



وكان ترامب وزوجته ميلانيا قد حضرا نهائي بطولة كأس العالم للأندية FIFA، الذي جمع بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، على ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي.



وانتهت المباراة بفوز كاسح للفريق الإنجليزي على نظيره الفرنسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.