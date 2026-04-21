اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إيران بخرق وقف إطلاق النار "عدة مرات"، في ظل حالة الغموض بشأن إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات في إسلام آباد.

ترامب يتهم إيران

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن إيران "انتهكت وقف إطلاق النار عدة مرات"، في إشارة إلى الهدنة المؤقتة الممتدة لأسبوعين، والتي من المقرر أن تنتهي غداً الأربعاء، محذراً من أن انهيارها قد يعيد المنطقة إلى دوامة التصعيد في الشرق الأوسط.

ترامب يصر على لجوء إيران للتفاوض

وفي سياق متصل، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن إيران ستدخل في مفاوضات مرتقبة، معربًا عن ثقته في أن طهران ستجلس قريبًا إلى طاولة الحوار، وذلك قبيل محادثات متوقعة في باكستان.

وخلال مقابلة هاتفية قصيرة مع برنامج "ذا جون فريدريكس شو"، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا لدفع إيران نحو التفاوض، محذرًا في الوقت نفسه من عواقب وخيمة إذا اختارت طهران عدم الانخراط في الحوار.

وأضاف ترامب: "سيتفاوضون، وإذا لم يفعلوا فسيواجهون مشكلات لم يروها من قبل"، في إشارة إلى احتمال تصعيد التوتر في حال تعثر المسار الدبلوماسي.