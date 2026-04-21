في إطار توجيهات حازم الأشموني، لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين، واصل جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية تنفيذ حملاته التفتيشية المكثفة لضبط حركة البيع والشراء والتصدي للممارسات الاحتكارية.



جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات إبراهيم السجيني، بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال.



وخلال شهر مارس الماضي، أوضح شريف جمعة، المشرف العام على الفرع الإقليمي للجهاز بالشرقية، أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية، منها الرقابة الإدارية ومديريات التموين والطب البيطري والصحة، أسفرت عن نتائج ملموسة.



ففي مجال ضبط الأسواق، تم تحرير 75 محضرًا ضد أصحاب محلات لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب فحص 120 شكوى ميدانيًا والعمل على إزالة أسبابها.



وفي قطاع الطب البيطري، تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب مطاعم لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، تلقى فرع الجهاز نحو 911 شكوى خلال شهر مارس، تم حل 860 شكوى منها، وجارٍ متابعة باقي الشكاوى والعمل على إنهائها في أسرع وقت، مع التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.



وأكدت الأجهزة المعنية استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة، بما يحقق الحماية الكاملة للمستهلكين داخل المحافظة.