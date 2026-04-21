حماية المستهلك يحرر 79 محضرًا في حملات على الأسواق بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

02:32 م 21/04/2026

حازم الأشموني محافظ الشرقية

في إطار توجيهات حازم الأشموني، لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين، واصل جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية تنفيذ حملاته التفتيشية المكثفة لضبط حركة البيع والشراء والتصدي للممارسات الاحتكارية.


جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات إبراهيم السجيني، بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال.


وخلال شهر مارس الماضي، أوضح شريف جمعة، المشرف العام على الفرع الإقليمي للجهاز بالشرقية، أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية، منها الرقابة الإدارية ومديريات التموين والطب البيطري والصحة، أسفرت عن نتائج ملموسة.


ففي مجال ضبط الأسواق، تم تحرير 75 محضرًا ضد أصحاب محلات لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب فحص 120 شكوى ميدانيًا والعمل على إزالة أسبابها.


وفي قطاع الطب البيطري، تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب مطاعم لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد مخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، تلقى فرع الجهاز نحو 911 شكوى خلال شهر مارس، تم حل 860 شكوى منها، وجارٍ متابعة باقي الشكاوى والعمل على إنهائها في أسرع وقت، مع التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.


وأكدت الأجهزة المعنية استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة، بما يحقق الحماية الكاملة للمستهلكين داخل المحافظة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
زووم

هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
خبير يضع روشتة نجاح مبادرة إحلال السيارات الكهربائية بالبنزين القديمة
أخبار السيارات

خبير يضع روشتة نجاح مبادرة إحلال السيارات الكهربائية بالبنزين القديمة
مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
نصائح طبية

مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميًا؟
ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء
اقتصاد

ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟