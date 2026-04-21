إعلان

الجيش الأمريكي يصعد علي متن سفينة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

كتب : وكالات

02:17 م 21/04/2026 تعديل في 02:55 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، أن قواتها صعدت على متن الناقلة إم تي تيفاني، في إطار عملياتها البحرية الجارية.

وبررت وزارة الحرب الأمريكية، أن عملية الاعتراض جاءت بسبب أن الناقلة مدرجة على قوائم العقوبات، مع العلم أن السفينة لم تكن ترفع علم أي دولة.

وادّعت الوزارة أن عملية الاعتراض جرت ضمن نطاق مسؤولية القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، في سياق جهود أوسع لإنفاذ القانون في البحار

وأكدت الوزارة استمرارها في العمل على تعطيل الشبكات غير المشروعة، مع التركيز على السفن التي تقدم دعمًا ماديًا لإيران على حد تعبيرها.

وقالت وزارة الحرب الأمريكية، إن المياه الدولية لن تكون ملاذًا آمنًا للسفن الخاضعة للعقوبات المرتبطة بإيران، في إشارة إلى تشديد الرقابة البحرية.

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

