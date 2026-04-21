أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، أن قواتها صعدت على متن الناقلة إم تي تيفاني، في إطار عملياتها البحرية الجارية.

وبررت وزارة الحرب الأمريكية، أن عملية الاعتراض جاءت بسبب أن الناقلة مدرجة على قوائم العقوبات، مع العلم أن السفينة لم تكن ترفع علم أي دولة.

وادّعت الوزارة أن عملية الاعتراض جرت ضمن نطاق مسؤولية القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، في سياق جهود أوسع لإنفاذ القانون في البحار

وأكدت الوزارة استمرارها في العمل على تعطيل الشبكات غير المشروعة، مع التركيز على السفن التي تقدم دعمًا ماديًا لإيران على حد تعبيرها.

وقالت وزارة الحرب الأمريكية، إن المياه الدولية لن تكون ملاذًا آمنًا للسفن الخاضعة للعقوبات المرتبطة بإيران، في إشارة إلى تشديد الرقابة البحرية.