أعلنت محافظة القدس أن أذان العشاء غاب عن مآذن المسجد الأقصى، مساء أمس الاثنين، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار إيذاناً ببدء ما يسمى "يوم الذكرى" الذي تحييه إسرائيل لقتلى جيشها.

أذان العشاء لم يُسمع في الأقصى

وقالت محافظة القدس، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه "لم يُسمع الأذان في باحات المسجد ومحيطه، في مشهد لافت تكرر مع هذه المناسبة".

إجراءات ميدانية في محيط المسجد الأقصى

ووفق البيان، "يُنظَّم الاحتفال المركزي سنوياً في ساحة البراق، حيث اعتاد الاحتلال فرض إجراءات ميدانية في محيط المسجد الأقصى، شملت في مرات سابقة اقتحامه وتعطيل أنظمة الصوت داخله لمنع رفع الأذان خلال الفعاليات، في سياق القيود المفروضة على المسجد".

وأفادت المحافظة بأن "مستعمرين رفعوا علم دولة الاحتلال خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم".