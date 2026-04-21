فيديو| الرئيس السوري يشاهد عرضًا راقصًا

كتب : وكالات

02:30 م 21/04/2026

أحمد الشرع

رصدت عدسات الكاميرات الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يشاهد عرضًا راقصًا من مدرجات صالة كرة السلة في دمشق.

افتتاح صالة الفيحاء الرياضية

وجاء ذلك خلال حفل افتتاح صالة الفيحاء الرياضية في العاصمة، أمس الإثنين، بحضور الرئيس وعدد من الوزراء، بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والتجهيز، بما يؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية وكالة الأنباء السورية سانا أن الافتتاح أُقيم ضمن فعالية رسمية حضرها الرئيس والوفد الحكومي، حيث تم الإعلان عن جاهزية الصالة بشكل كامل لاستقبال المنافسات، وعلى رأسها مباريات كرة السلة.

مباراة ودية بين سوريا ولبنان

وتزامن الافتتاح مع مباراة ودية جمعت المنتخبين السوري واللبناني، في أجواء احتفالية عكست عودة النشاط الرياضي إلى المنشآت الكبرى في دمشق، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت داخل المدرجات.

أحمد الشرع افتتاح صالة الفيحاء مباراة سوريا ولبنان وكالة الأنباء السورية النشاط الرياضي في سوريا

زووم

بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس
