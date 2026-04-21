رصدت عدسات الكاميرات الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يشاهد عرضًا راقصًا من مدرجات صالة كرة السلة في دمشق.

افتتاح صالة الفيحاء الرياضية

وجاء ذلك خلال حفل افتتاح صالة الفيحاء الرياضية في العاصمة، أمس الإثنين، بحضور الرئيس وعدد من الوزراء، بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والتجهيز، بما يؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية وكالة الأنباء السورية سانا أن الافتتاح أُقيم ضمن فعالية رسمية حضرها الرئيس والوفد الحكومي، حيث تم الإعلان عن جاهزية الصالة بشكل كامل لاستقبال المنافسات، وعلى رأسها مباريات كرة السلة.

مباراة ودية بين سوريا ولبنان

وتزامن الافتتاح مع مباراة ودية جمعت المنتخبين السوري واللبناني، في أجواء احتفالية عكست عودة النشاط الرياضي إلى المنشآت الكبرى في دمشق، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت داخل المدرجات.