الخارجية تكشف تفاصيل جديدة في وفاة ضياء العوضي بدبي

كتب : وكالات

01:08 م 21/04/2026 تعديل في 01:51 م

الطبيب ضياء العوضي

أعلن السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، مستجدات التحقيق في وفاة الدكتور ضياء العوضي، الذي وُجد متوفيًا داخل أحد فنادق إمارة دبي، مشيرًا إلى أن الجهات الإماراتية المختصة تواصل الإجراءات القانونية والطبية المرتبطة بالواقعة.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أوضح الجوهري أنه التقى بأسرة الراحل، والتي تضم زوجته وشقيقه ومحاميه، لمتابعة تطورات القضية وتقديم الدعم القنصلي لهم.

وأكد أن القنصلية المصرية في دبي تم إخطارها من جانب السلطات الإماراتية فور اكتشاف الوفاة، لافتًا إلى أنه تم نقل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة، في انتظار التقرير النهائي الذي سيحدد السبب الدقيق للوفاة.

وأشار إلى أن إعادة الجثمان إلى مصر ستتم بعد استخراج شهادة الوفاة واستكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة، وذلك بناءً على رغبة أسرة المتوفى، مع استمرار التنسيق مع القنصلية العامة في دبي لإبلاغ الأسرة بكافة المستجدات بشكل مستمر.

يُذكر أن الصفحة الرسمية للدكتور ضياء العوضي كانت قد أعلنت اختفاءه منذ يوم 12 أبريل أثناء وجوده في دبي، قبل أن يتم لاحقًا الكشف عن وفاته داخل الفندق.

