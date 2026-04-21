الاستئناف تلغي حبس "أم مكة" وتكتفي بتغريمها 50 ألف جنيه في قضية الفيديوهات

كتب : علاء عمران

01:54 م 21/04/2026

أم مكة

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قبول الاستئناف المقدم من التيك توكر المعروفة باسم "أم مكة"، على حكم حبسها لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة.
وقضت المحكمة مجددًا بإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بتغريمها 50 ألف جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب تغريمها 100 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطها في بث محتوى اعتبرته المحكمة مخالفًا للقيم.

وفي سياق متصل، كشف مصدر قضائي عن اتخاذ جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال عدد من صناع المحتوى المتهمين في قضايا غسل الأموال، من بينهم "أم مكة"، وذلك بعد فحص حساباتهم البنكية داخل مصر وخارجها، إلى جانب ممتلكاتهم.

وأوضح المصدر أن التحقيقات تشمل تتبع حركة الأموال والأرباح التي تم تحقيقها عبر تطبيق "تيك توك"، مع فحص أوجه إنفاقها وإعادة توظيفها في معاملات مالية أخرى.

وتباشر النيابة المختصة تحقيقاتها مع عدد من صناع المحتوى، من بينهم "شاكر محظور"، و"مداهم"، و"أم مكة"، و"أم سجدة"، و"سوزي الأردنية"، و"محمد عبد العاطي"، وذلك على خلفية اتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من أرباح مشبوهة عبر التطبيق، وإعادة ضخها في حسابات وأنشطة مالية مختلفة.

