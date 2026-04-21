

انتقد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، بشدة التحركات الإسرائيلية في لبنان، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وذلك قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

بلجيكا تدعو لتعليق جزئي للشراكة مع إسرائيل

وأكد بريفو أن سلوك إسرائيل "مرفوض تمامًا"، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إدانة الهجمات التي نفذتها حزب الله، والتي قال إنها جاءت في سياق إظهار التضامن مع إيران، وأسهمت في إدخال لبنان في صراع لم يكن يسعى إليه، كما أعرب عن رفضه لما وصفه بـ"الرد الإسرائيلي غير المتناسب والعشوائي".

وأشار الوزير البلجيكي إلى أن بلاده تدعو إلى تعليق جزئي، على الأقل، لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لافتًا إلى أن التوصل إلى تعليق كامل للاتفاق يبدو غير مرجح في ظل تباين مواقف الدول الأوروبية تجاه هذه الخطوة.

إسبانيا تهاجم إسرائيل بسبب لبنان

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه ألباريس، إن كلًا من إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لمناقشة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وأضاف ألباريس أن المنطقة تواجه "وضعًا بالغ الخطورة" في الشرق الأوسط والخليج، معتبرًا أن الأزمة الحالية تُعد الأكبر منذ حرب الخليج، كما شدد على ضرورة توجيه رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة تغيير نهجها، مؤكدًا أن الحروب لا يمكن أن تكون وسيلة للتواصل مع دول الجوار.