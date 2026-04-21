يعتقد معظم الأشخاص أن الحليب هو المصدر الأمثل للكالسيوم، لكنه ليس الخيار الوحيد، حيث تحتوي العديد من الأطعمة اليومية على كمية من الكالسيوم تفوق ما يحتويه كوب الحليب العادي.



وفيما يلي، نرصد لكم أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من كالسيوم، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

لماذا يعد السمسم مصدرا غنيا بالكالسيوم؟

تحتوي ملعقة واحدة من السمسم على ما يقارب 85-90 ملليجرام من الكالسيوم، كما أنه غنيا بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن تعمل معا لتقوية العظام.

ما القيمة الغذائية للتوفو من حيث الكالسيوم؟

مصدرا غنيا بالكالسيوم، حيث يحتوي على 350-400 ملليجرام لكل 100 جرام.

كما أنه من الأطعمة النباتية القليلة التي توفر بروتينا كاملا، مما يجعله ذا قيمة خاصة للنباتيين.

كيف يسهم اللوز في تلبية احتياجات الجسم من الكالسيوم؟

يحتوي اللوز على حوالي 250 ملليجرام من الكالسيوم لكل 100 جرام، مما يسهم في تلبية احتياجات الجسم من الكالسيوم.

كما أنه غني بالدهون الصحية وفيتامين هـ، مما يدعم صحة الخلايا ويحسن امتصاص المعادن.

لماذا يعد السردين من أفضل مصادر الكالسيوم؟

يعد السردين من أفضل مصادر الكالسيوم، إذ يوفر 100 جرام منه أكثر من 350 ملليجرام من الكالسيوم.

كما أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، وهما عنصران غذائيان يساعدان الجسم على امتصاص الكالسيوم بكفاءة أكبر.

لماذا تعد بذور الشيا مصدرا جيدا للكالسيوم؟

تحتوي ملعقتان كبيرتان فقط من بذور الشيا على حوالي 180 ملليجرام من الكالسيوم.

كما أنها غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يجعلها مفيدة لأكثر من مجرد صحة العظام.

ما هي فوائد الكالسيوم؟

يؤدي الكالسيوم دورا مهما في صحة العظام وانقباض العضلات ونقل الإشارات العصبية وانتظام ضربات القلب.

كما يؤثر فيتامين د والمغنيسيوم وصحة الأمعاء على كمية الكالسيوم التي يستخدمها الجسم، لهذا السبب، يجب الاعتماد على مجموعة متنوعة من الأطعمة وليس الحليب فقط.

لا يعد تنويع مصادر الكالسيوم مجرد خيار نمط حياة، بل هو ضرورة غذائية عملية.

اقرأ أيضا:

