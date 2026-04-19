التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان منشقين عن قوات الدعم السريع في مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، من بينهم اللواء النور أحمد آدم.



ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني مقطع فيديو يوثق اللقاء بين البرهان والمنشقين.

وقال البرهان، إن الأبواب "مشرعة أمام كل من يريد إلقاء السلاح والانضمام لمسيرة البناء الوطني".